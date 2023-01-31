Yapımı sürüyor

Bu kapsamda Valilik yapımı tamamlanan Akdağmadeni Üçkaraağaç İlk ve Ortaokulu, Boğazlıyan Borsa İstanbul Şükran Ana İlk ve Ortaokulu, Boğazlıyan Yamaçlı İlk ve Ortaokulu, Boğazlıyan Çakmak Köyü Şehit Zafer Mat İlk ve Ortaokulu halı sahalarının kullanıma açıldığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, “Çocuklarımızın daha güzel ortamlarda eğitim görebilmesi, spor yapabilmesi ve keyifli vakit geçirebilmesi için okullarımıza halı sahalar kazandırıyoruz” ifadelerine yer verildi. »Haber Merkezi