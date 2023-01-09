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Yapılan hizmetleri paylaştı

Şefaatli Belediye Başkanı Müjdat Karaca, 2022 yılında yapılan hizmetleri sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla paylaştı.

09 Ocak 2023 Pazartesi 02:00
Yapılan hizmetleri paylaştı

Başkan Karaca açıklamasında, “acısıyla, tatlısıyla bir yılı daha geride bıraktık. Şeffaf belediyecilik anlayışımız çerçevesinde, her yılbaşında bir önceki yılın değerlendirmesini siz değerli hemşerilerimle paylaşıyoruz. Bu vesileyle 2022 yılı içinde yapmış olduğumuz çalışmalardan bir kısmını siz değerli hemşerilerime arz etmek istiyorum.” dedi.
Karaca yaptıkları çalışmaları şu şekilde sıraladı; 
“1- İlçemizdeki kamu yatırımları devam ediyor.
-Karayolları Şehir İçi Geçiş Projesi, kaldırım, bordür ve çevre düzenlemesi tamamlanarak hizmete sunulmuştur. 
-2022 yılı içerisinde yapılan doğalgaz hattı çalışmalarıyla yüzde 90 seviyesine ulaştık.
-İlçemiz için çok önemli bulduğumuz 104 adet Konut ve 6 adet Dükkân TOKİ Projesini ilçemize kazandırdık
-Dere Islahı çalışmaları devam etmektedir. Projenin 3.Etabının ihale işlemleri tamamlanmıştır ve Bahar aylarında 3. Etap çalışmaları başlayacaktır.
İlçemizde devam eden kamu yatırımlarının başlamasına vesile olan ve kesintiye uğramaması için gösterdiğimiz gayretlere katkı sağlayan bütün paydaşlarımıza çok teşekkür ediyorum.
2- Doğalgaz yapımından dolayı bozulan yollarımızın tamiratını yapmaya devam ettik. 
3- 2022 yılı içerisinde Toplam 2000 Metre Kanalizasyon hattı yaptık.
4-Yeni yol yapım çalışmalarımız kapsamında toplam 55 bin metrekare kilitli parke çalışması yaptık.
5- Uzun yıllar sonra ilçemiz çarşı merkezi ve bağlantı yollarını sıcak asfalt ile buluşturmanın haklı gururunu yaşıyoruz.
6- Belediyemize ait araç filosunu kuvvetlendirmek ve daha iyi hizmet vermek amacıyla; Su İşleri Hizmet Aracı, Zabıta Hizmet Aracı, Kazıyıcı-Yükleyici, Kapalı Kasa Kamyon, Makam Aracının, Cenaze Aracı, Hafriyat Kamyonu ve Vidanjör Aracından sonra 2022 yılında da 1 adet Traktörü ilçemize kazandırdık.
7- Hemşerilerimize daha iyi hizmet vermek amacıyla, Aile Yaşam Merkezi ve Belediye Hamamının yenileme çalışmalarını tamamladık.
8- İlçemiz Meslek Yüksekokuluna Çok Amaçlı Saha yaparak teslimi gerçekleştirdik.
9- Belediyemize gelir sağlamak, ilçemizde istihdamı artırmak ve katma değer oluşturmak amacıyla yeni Güneş Enerji Santrali (GES) sahası kurulması için yer teslimi yaptık. Çalışmalar hızlı bir şekilde devam etmektedir.
10- Çocuklarımızın, gençlerimizin ve üniversite öğrencilerimizin daha iyi zaman geçirebilmesi için Yeni Mahalle Parkında yenileme çalışmalarımızı tamamladık.
11- Sosyal faaliyetlerimize 2022 yılında da devam ederek, çocuklarımız için Tiyatro Gösterimi ve ilçe halkımızın katılımları ile uzun yıllardır yapılamayan Halk Konserimizi gerçekleştirdik.
12- Okula yeni başlayan tüm evlatlarımıza Kırtasiye Yardımı yaptık. 
13- İlçemizin her yerinden görülebilecek şekilde 40 Metre yüksekliğinde Şanlı Al Bayrağımızı dikerek Bayrak Anıtımızı yaptık.
14- İlçemiz yakışır bir şekilde ilçe girişine Ay Yıldız Anıtımızı yaptık.
15- Park, bahçe ve sokak temizlikleri gibi rutin çalışmalarımızı aksatmadan yerine getirdik.
16- Hemşerilerimizin rahat bir yaz mevsimi geçirmesi amacı ile larva ve uçkun ilaçlama çalışmalarımızı periyodik olarak yaptık.
17-Daha yeşil bir Şefaatli için 3000 adet fidan dikimi gerçekleştirdik.
18- Ayrıca 2022 yılında 3 milyon 200 bin lira (Üç Milyon İki Yüz Bin TL) borç ödedik.
Umarım 2023 yılı hepimiz için sağlık, huzur ve afiyetler getirir. Selam ve muhabbetlerimle.”  »Haber Merkezi

Son Güncelleme: 08.01.2023 15:01
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