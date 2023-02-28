Yanınızdayız

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Yozgat Belediyesi Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ilde büyük yıkımlara neden olan depremler sonrası Deprem Bölgesinde başlatılan yardım çalışmalarına devam ediyor.

28 Şubat 2023 Salı 02:00
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Belediye Başkanı Celal Köse, “İlk günden itibaren, gıda, giyim, temel ihtiyaç ve barınma ünitelerinden oluşan desteklere devam ediyoruz, deprem bölgesinde yaraları sarmak için ekiplerle gece gündüz çalışıyoruz. Aynı zamanda şehrimizde ağırladığımız deprem bölgesinden gelen misafirlerimize de desteklerimiz devam ediyor.” dedi.
MİSAFİRLERİMİZ EN İYİ ŞEKİLDE AĞIRLIYORUZ
Başkan Köse, “Deprem Bölgesi’nden Yozgat’a gelen misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamaya, yaralarını birlikte sarmaya devam ediyoruz. Misafirlerimizin, barınma, gıda, tıbbi ve temel ihtiyaçlarının karşılanması ile birlikte psikolojik destekte sağlanıyor. Çocuklarımıza yönelik, psikolojik olarak etkilenmemeleri adına etkinlikler düzenliyor, onların eğlenceli vakit geçirmeleri için çalışıyoruz.” diye konuştu.
KAZANLARIMIZ KAYNIYOR
Depremin yaşandığı ilk günden itibaren bölgeye gönderilen ekipler vatandaşlar için sıcak yemek hazırladıklarını belirten Köse, Sabah hazırlanan sıcak çorba ile birlikte sabah ve akşam olmak üzere 3 öğün vatandaşlar için yemek hazırlandığını ifade etti.
İHTİYAÇLAR KARŞILANIYOR
Köse, “Deprem bölgesinde ki vatandaşlarımızın her türlü ihtiyaçları ekiplerimiz tarafından karşılanıyor. Evleri yıkılan ya da kullanılamaz hale gelen vatandaşlar için çadırlar kurarken, günlük ihtiyaçlarının karşılanması için ekipler ara vermeden çalışmalarına devam ediyor. Ekipler düzenli olarak sahada vatandaşları ziyaret ederken tespit edilen eksiklikler yerinde hemen gideriliyor” dedi.
YAŞAM ALANLARI HAZIRLANIYOR
Deprem bölgesinde bulunan vatandaşlarımız için güvenli barınma alanları yapım çalışmalarımız devam ettiğini ifade eden Köse, “92 konteynırdan oluşan yeni barınma alanı için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Barınma alanlarının, lavabo, elektrik, su gibi altyapı çalışmalarını tamamlayarak bölgede bulunan vatandaşlarımız için güvenli barınma alanları oluşturuyoruz.” diye konuştu. »Haber Merkezi

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