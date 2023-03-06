Yanık, bilgi aldı

Yanık incelemeler sırasında, Hatay Antakya’da görevli Yerköy Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Hüseyin Seyfi’den yapılan çalışmalar hakkında çeşitli bilgiler aldı.

Hatay Antakya’da meydana gelen depremin ardından, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Hüseyin Seyfi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ve Sosyal Yardımlar Genel Müdürü Mehmet Demircioğlu’na çalışmalar hakkında çeşitli bilgilendirmelerde bulundu.

Depremin etkilerinin azaltılması için yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Seyfi, depremzedelere yardım etmek için ellerinden geleni yaptıklarını belirtti.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nın depremzedelere yönelik çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini de aktardı.

Bakan Yanık ve Genel Müdür Demircioğlu ise yürütülen çalışmaların önemine dikkat çekerek, depremzedelere her türlü yardımın sağlanacağını ifade etti. İlgili kurumlar arasındaki koordinasyonun da sürdüğü belirtildi. »Haber Merkezi