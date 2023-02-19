“YAN YANAYIZ”

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgeden tahliye edilen depremzedeler Sorgun ilçesine getirilerek belediyeye ait Aşevinde ağırlanmaya devam ediyor.

Aşevinde yemeklerini yiyen depremzedeleri yalnız bırakmayan Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, sohbet ederek isteklerini aldı.

Depremzedelerin her zaman yanlarında olduklarını ifade eden Başkan Ekinci, “Çalışmaların titizlikle sürdürüyoruz. Aşevimizin misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Deprem bölgelerinden ilçemize gelen vatandaşlarımızla bir araya geldik. Sorgun topraklarında yaşayan her birey gibi sizlerde bize emanetsiniz. Bundan sonra derdimiz de bir içtiğimiz çorbada. Birlikte ağladığımız gibi yaralarımızı da birlikte saracağız. Hiçbir milletin kardeşlik bağları bizimki kadar kuvvetli değildir. Aşevimizde depremzede kardeşlerimizle yan yanayız. Biz nefes aldığımız sürece yalnız değilsiniz. Allah birlik ve beraberliğimizi daim etsin inşallah.” şeklinde konuştu. »Haber Merkezi