Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Video Haber Anket Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
5.384,56
ALTIN
1.140,37
DOLAR
18,97
STERLİN
22,84
EURO
20,19

Yalnız bırakmıyor

Yozgat İl Müftüsü Ali Gülden Kahramanmaraş'ta depremzedeleri ziyaret etti. 

11 Mart 2023 Cumartesi 02:00
Yalnız bırakmıyor

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Kahramanmaraş Koordinatörü olarak görevlendirilen İl Müftüsü Ali Gülden Kahramanmaraş merkez ve ilçelerindeki depremzede vatandaşları ziyaret ederek acılarını paylaştı. 
Kahramanmaraş merkez ve ilçelerinde Diyanet İşleri Başkanlığı depremzede vatandaşlara sunduğunu maddi ve manevi hizmetleri yerinde görmek ve depremzede vatandaşların acılarını paylaşabilmek için ziyaretler gerçekleştiren Müftü Gülden; Elbistan, Nurhak ve Pazarcık İlçelerini ziyaret etti. 
Bölgedeki çadır kentlerde kalan vatandaşları ziyaret ederek geçmiş olsun temennilerinde bulunan Gülden, bölgedeki Din Görevlileri ve Türkiye Diyanet Vakfı gönüllüleri ile bir araya geldi. 
İl Müftüsü Ali Gülden Adıyaman Gölbaşı İlçesine de geçerek depremzede vatandaşları ziyaret etti. Ziyarete Kırşehir İl Müftüsü Mehmet Yaman da katıldı. »Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Yalnız Bırakmıyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Seçim 14 Mayıs'ta
Seçim 14 Mayıs'ta
Köy yolları iyileştiriliyor
Köy yolları iyileştiriliyor
‘Zabrus’ uyarısı
‘Zabrus’ uyarısı
Gençlik ve gelecek
Gençlik ve gelecek
Afet dolabı hazır
Afet dolabı hazır
‘Jandarma nefes aldırmıyor’
‘Jandarma nefes aldırmıyor’
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Onur Kaytan Plaza 1/3 No:10/5 Merkez/Yozgat

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim