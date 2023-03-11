Yalnız bırakmıyor

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Kahramanmaraş Koordinatörü olarak görevlendirilen İl Müftüsü Ali Gülden Kahramanmaraş merkez ve ilçelerindeki depremzede vatandaşları ziyaret ederek acılarını paylaştı.

Kahramanmaraş merkez ve ilçelerinde Diyanet İşleri Başkanlığı depremzede vatandaşlara sunduğunu maddi ve manevi hizmetleri yerinde görmek ve depremzede vatandaşların acılarını paylaşabilmek için ziyaretler gerçekleştiren Müftü Gülden; Elbistan, Nurhak ve Pazarcık İlçelerini ziyaret etti.

Bölgedeki çadır kentlerde kalan vatandaşları ziyaret ederek geçmiş olsun temennilerinde bulunan Gülden, bölgedeki Din Görevlileri ve Türkiye Diyanet Vakfı gönüllüleri ile bir araya geldi.

İl Müftüsü Ali Gülden Adıyaman Gölbaşı İlçesine de geçerek depremzede vatandaşları ziyaret etti. Ziyarete Kırşehir İl Müftüsü Mehmet Yaman da katıldı. »Haber Merkezi