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Yalnız bırakmadılar

Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük deprem sonrası Boğazlıyan ilçesine gelen vatandaşları kaymakam ve belediye başkanı yalnız bırakmadı.

12 Şubat 2023 Pazar 02:55
Yalnız bırakmadılar

Kaymakam Recep Aydın, Belediye Başkanı Gökhan Coşar, Belediye Başkan Yardımcısı Latif Manyas, İlçe Emniyet Müdür Vekili Başkomiser Mustafa Sezer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Şimşek ve İlçe Müftüsü Atıf Akşit ile birlikte deprem bölgesinden ilçeye gelen vatandaşları ziyaret etti.
Geçmiş olsun dileklerini ileterek devletin ve tüm hemşehrilerimizin depremzede vatandaşların yanında olduğunu belirten Kaymakam Aydın, hem buradaki ailelere hem de deprem bölgesindeki vatandaşlara yardımların devam edeceğini belirtti. 
Aydın; “Hemşehrilerimizin özveri ve gayreti ile depremden etkilenen vatandaşlarımıza, desteklerini esirgemeyen tüm herkese teşekkür ediyoruz.” dedi.


Ayrıca destek vermek isteyen vatandaşlara açıklamada bulunana Aydın, “Deprem felaketi nedeniyle kıyafet yardımı yapmak isteyen hayırsever vatandaşlarımızın yapacakları yardımları; depremzede vatandaşlarımıza mağaza usulü dağıtımı hali hazırda yapılmaya başlanan ve devam edecek olan kıyafet ve ayakkabıların Boğazlıyan Kapalı Spor Salonuna getirilmesi rica olunur.” İfadelerini kullandı. 


Belediye Başkanı Gökhan Coşar ise; “Afet bölgesinden gelen vatandaşlarımızı ilçemizde misafir ediyor, yakinen ilgileniyoruz. İçinde bulunduğumuz bu zorlu günlerde sevginin ve dayanışmamızın gücüyle birlik içinde olmaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu. »Haber Merkezi

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Yalnız Bırakmadılar
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