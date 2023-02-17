Yalnız bırakmadılar

Yozgat Memur Sen İl Temsilciliği Ülkemizi derinden sarsan deprem felaketlerinden sonra Kahramanmaraş ve Hatay Hassa'da depremzedeleri ziyaret ederek götürdüğü yardımlarla onlara moral ve destek olmaya çalıştı.

Devlet ve millet olarak bunun da altından kalkılacağına inancın tam olduğunu belirten Memur Sen İl Temsilcisi Ali Kenan Şerefli, “6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ilimizi direkt etkileyen deprem felaketinde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Acımız büyüktür lakin devlet ve millet olarak bunun da altından kalkacağımıza inancımız tamdır.” dedi.

“HAREKETE GEÇTİK”

İki depremin meydana geldiği ilk günden itibaren devlet ve millet olarak konuya en üst düzeyde duyarlılık gösterilmiş olduğunun altını çizen Şerefli, “Bu çerçevede biz Memur Sen Yozgat İl Temsilciliği olarak da 11 sendikamız ve üyelerimizle harekete geçtik. Depremin 3’üncü günü Kahramanmaraş’a bere, atkı, şal, çorap, gıda ve su yardımımızı ulaştırarak kardeşlerimizle kucaklaştık başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimizi ilettik.” ifadelerini kullandı.

ÇOCUKLARI UNUTMADILAR

Gerek devlet gerek vatandaşlar tarafından temel ihtiyaçların hızla karşılanmaya başlandığı bölgede depremzede çocukları da unutmadıklarını söyleyen Şerefli, “Bu sıkıntılı süreç içerisinde, bu acı günlerin travmasını bir nebze hafifletebilmek istedik. Çocuklarımızın anlam veremediği bu günlerde onlara moral vermek için deprem bölgesindeki yavrularımıza oyuncak yollamaya karar verdik. Memur Sen İl Temsilciliği olarak deprem bölgesine yönelik yaptığımız bu kampanya çerçevesinde deprem bölgesine yavrularımıza oyuncak göndermek üzere çağrıda bulunduk. Üyelerimizin çocukları ve diğer vatandaşlarımızdan toplanan oyuncaklar toplama merkezi Fatma Temel Turhan Bilim ve Sanat Merkezinde toplanmış ve buradaki öğretmenler tarafından oyuncaklar cinsiyet ve tür açısından sınıflandırıldı. Kampanyamıza Sorgun, Yerköy, Çekerek Eğitim Bir Sen ilçe temsilcilikleri ve Yozgat İnfak derneği bağışçıları da destek verdi. Toplanan oyuncaklar bizim başkanlığımızda iki araçla Hatay Hassa ilçesine ulaştırıldı. Sosyal Politikalar personeli tarafından çadırlarda, toplanma merkezlerinde ve köylerde bulunan depremzede çocuklarımıza dağıtılmak üzere Valimiz Ziya Polat'a teslim edildi. Bu zor günlerde çocuklarımızı sevindirmek onlara moral vermek üzere başlatılan oyuncak kampanyası sürecinde destek veren tüm çocuklarımıza, ailelerine Memur Sen'e bağlı sendika başkanlarımıza, İnfak Derneğimize, İl Milli Eğitim Müdürümüz Yusuf Yazıcı'ya, Sorgun, Yerköy, Çekerek İlçe Milli Eğitim Müdürlerimize, FTT Bilim Sanat Merkezi Müdürümüz ve öğretmenlerine teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

TELEFONLAR DUYGULANDIRDI

Destek olan aileler tarafından konulan oyuncakların içine telefon numaralarının yazıldığını belirten Şerefli, “Oyuncak desteğinde bulunana bazı ailelerimiz paketlerin içine iletişim numaralarını ve mektuplar yazmışlardı. Buradan gönderilen 2 tırımız Hassa ilçesinde görevlilere teslim edildi. Görevlilerde orada bulunana yavrularımıza oyuncakları verdi. Hassa da oyuncaklar görevliler tarafından dağıtılmaya başlandı ve yardım gönderen ailelerin iletişim numaralarından iletişime geçildi. Arandılar ve fotoğraflar gönderdiler. Bu öyle bir güzel duygu ki hepimiz çok duygulandık.” dedi. »Alpaslan Demir