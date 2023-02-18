Yozgat’ta gelen depremzedelerden yaralı olanlar Şehir Hastanesinde tedavi altına alınırken, durumu iyi olan depremzedeler ise KYK yurtlarına ve diyanet Eğitim Merkezlerine yerleştirildi.

AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başar, Yozgat’ta gelen depremzedeleri yalnız bırakmadı.

Depremzedeleri ziyaret eden İl Başkanı Başer’e, Kadın Kolları Başkanı Erva Kevser Yurtlu, Merkez İlçe Başkanı Ahmet Gökhan ve parti teşkilatı eşlik etti.

İlk olarak Şehir Hastanesinde tedavi gören yaralı vatandaşları ziyaret eden Başer, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Başer, daha sonra Diyanet Eğitim Merkezi ve KYK Yurtlarında kalan vatandaşları ziyaret etti.

Başer, “Ülkemizde yaşanan yüzyılın en büyük afeti sonrası ilimize gelen depremzede ailelerimizi ziyaret ettik, geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Her zaman yanlarında olacağız ve bu yaraları birlikte saracağız inşallah.” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi