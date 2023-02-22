Yalnız bırakmadı

Merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık olan ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan depremde Yozgat da seferber oldu.

Deprem bölgesindeki arama kurtarma çalışmalarına destek olmak ve koordine etmek üzere Hatay ili Hassa ilçesine görevlendirilen Vali Polat, depremzede vatandaşlarının yanında olmaya devam ediyor.

Vali Polat ve Belediye Başkanı Celal Köse, Hassa Küreci Mahallesinde depremzede vatandaşlarla bir araya geldiler

Vatandaşlar ile sohbet eden Polat, taleplerini aldı.

Polat ve Köse, mahalle sakinlerinin davetini kırmayarak sofralarına misafir oldu. »Haber Merkezi