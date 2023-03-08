Yalçın’dan ziyaret

Yalçın, ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgi vererek, başta Akdağmadeni salebi olmak üzere Akdağmadeni Belediyesi tarafından üretim ve paketlemesi yapılan ürünleri Tarım Kredi Koop marketlerinde satışının yapılabilmesi hususunda desteklerini talep etti.

Yapmış olduğu ziyaret hakkında bilgi veren Yalçın, “Akdağ’lardan Gelen Lezzet” sloganıyla sofralarımıza gelen Akdağmadeni Salebi, bakliyat, marmelat, unlu mamuller ve Kadın Kooperatifimiz tarafında üretilen tüm ürünlerimizin ülke genelinde satışının yapılacağını ümit ediyor, kıymetli başkanıma teşekkür ediyorum.

Üreten ve kazanan bir Akdağmadeni inşa etme yolunda, ‘Üretken Belediyecilik’ anlayışına uygun olarak, durmadan, dinlenmeden çalışmaya devam ediyoruz.” şeklinde konuştu. »Haber Merkezi