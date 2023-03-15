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Yalçın’dan kutlama

Akdağmadeni Belediye Başkanı Uzm. Dr. Nezih Yalçın 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.

15 Mart 2023 Çarşamba 02:00
Yalçın’dan kutlama

Başkan Yalçın sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada; “Ülkemizin yaşadığı büyük deprem felaketinde, gecesini gündüzüne katarak çalışan, ayrıca "İnsan hayatının kutsallığından ödün vermeden ülkemizin dört bir yanında gece gündüz demeden üstün bir gayret ve sabır içinde mücadele eden, Dünyanın En Temiz Kıyafeti Sizin Beyaz Önlüğünüzdür. Bir canı kurtarabilmek için kendi canını hiçe sayan Kahramanlar! Minnettarız. Pandemi sürecinde toplumumuzun her kesiminin takdirini toplayan, gecesiyle gündüzüyle fedakârlık abidesi olarak hafızalara kazınan kıymetli meslektaşlarımın ve sevgili sağlık personelimizin ‘14 Mart Tıp Bayramı’nı tebrik ediyorum. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden kıymetli hocalarıma saygılar sunuyorum.
Kurtarmaya uğraştığı hasta ve yakınları tarafından katledilen hekimlerimize ve sağlık çalışanlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Yalnız pandemi döneminde değil, her daim başımızın tacısınız. Sizi anlatmaya kelimeler yetmez, azim ve gayretiniz için canı gönülden teşekkür ediyor, bu şerefli ailenin bir mensubu olmayı nasip eden Allah’a şükrediyorum. Bayramımız kutlu olsun.” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Yalçından Kutlama
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