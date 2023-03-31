Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Video Haber Anket Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
4.815,69
ALTIN
1.221,00
DOLAR
19,19
STERLİN
23,82
EURO
20,93

Yalçın: “Aşkla çalışmaya devam” 

Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, 4 yıl boyunca yaptığı çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu.

31 Mart 2023 Cuma 16:46
Yalçın: “Aşkla çalışmaya devam” 

Görev süresi boyunca vatandaşın güvenini boşa çıkarmadığını kaydeden Belediye Başkanı Nezih Yalçın, bütün sıkıntılara rağmen gece gündüz dinlenmeden aşkla, şevkle ve muhabbetle çalışmaya devam ettiğini söyledi.

Hizmetlerle dolu 4’üncü yılı geride bıraktıklarını ifade eden Belediye Başkanı Nezih Yalçın, merkezinde insan ve çevre olan, istihdam odaklı, memleketin önümü açacak yatırımların temelini attıklarını bildirdi.

Başkan Yalçın şunları söyledi; “Aradan 4 yıl değil, 40 yıl da geçse hafızalardan silinmeyecek desteğin için teşekkürler Akdağmadeni.”

“GÜVENLERİ BOŞA ÇIKARMADIK”

4 yıl sürdürdüğü görev süresinde 2 yılın pandemi ile geçtiğini vurgulayan Belediye Başkanı Yalçın, “Aşkla çıktığımız bu yolda nice engellerle karşılaşsak da çok şükür vatandaşımızın güvenini boşa çıkarmadık. ´Gelen başkan doğalgazın arkasını toplasa yeter´ dedikleri bir ortamda, 2 yılımızı alan pandemiye, devletimizin ve milletimizin bütçesini ve enerjisi yerle bir edip yatırımların yönünü değiştiren deprem, yangın, sel gibi afetlere, ilkim değişikliği ve kuraklığın tetiklediği su krizlerine, dünyayı ve doğal olarak bizi de etkileyen ekonomik sıkıntılara rağmen; yaz - kış demeden, yağmur - çamur dinlemeden, gece - gündüz dinlenmeden aşkla, şevkle, muhabbetle çalışmaya devam ediyoruz. ‘6 ayda bırakırlar’ diye bize ömür biçenlere, bulduğu her fırsatta takoz olmak isteyenlere rağmen hizmetlerle dolu 4’üncü yılımızı geride bırakıyoruz” dedi.

“BİRÇOK YATIRIMA TEMEL ATTIK”

Vatandaşın sevgi ve muhabbetinin kendisine güç verdiğini belirten Başkan Yalçın, “Kimsenin projesi olmayı bırak hayaline bile gelmeyen, merkezinde insan ve çevre olan, istihdam odaklı, memleketimizin önünü açacak yatırımların temelini atıyoruz. Ne zaman sıkıntıya düşsek Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (S.A.V) Efendimizin Sevr Mağarasında Hz. Ebubekir'e söylediği ‘Üzülme, Allah bizimle beraberdir’ sözleri tesellimiz, vatandaşımızın sevgi ve muhabbeti takatimiz olmuştur.  Aradan 4 yıl değil, 40 yıl da geçse hafızalardan silinmeyecek desteğin için teşekkürler Akdağmadeni” şeklinde konuştu. Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
IlerigazetesiHaberYozgatYozgathaberVideohaberYozgathaberleriIleriIleri GazetesiYozgat HaberYozgat HaberleriIleritvIleri TvIleri Web TvIleri WebtvSondakikaSon DakikaAkdağmadeniNezihYalçın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Tedbirler yetersiz”
“Tedbirler yetersiz”
Üniversiteler açılıyor
Üniversiteler açılıyor
Öğretmen ataması yapılacak
Öğretmen ataması yapılacak
Eksiklik değil farklılık
Eksiklik değil farklılık
Meyve ağaçları soğuktan zarar gördü
Meyve ağaçları soğuktan zarar gördü
Yardımlar devam ediyor
Yardımlar devam ediyor
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Onur Kaytan Plaza 1/3 No:10/5 Merkez/Yozgat

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim