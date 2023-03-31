Yalçın: “Aşkla çalışmaya devam” 

Görev süresi boyunca vatandaşın güvenini boşa çıkarmadığını kaydeden Belediye Başkanı Nezih Yalçın, bütün sıkıntılara rağmen gece gündüz dinlenmeden aşkla, şevkle ve muhabbetle çalışmaya devam ettiğini söyledi.

Hizmetlerle dolu 4’üncü yılı geride bıraktıklarını ifade eden Belediye Başkanı Nezih Yalçın, merkezinde insan ve çevre olan, istihdam odaklı, memleketin önümü açacak yatırımların temelini attıklarını bildirdi.

Başkan Yalçın şunları söyledi; “Aradan 4 yıl değil, 40 yıl da geçse hafızalardan silinmeyecek desteğin için teşekkürler Akdağmadeni.”

“GÜVENLERİ BOŞA ÇIKARMADIK”

4 yıl sürdürdüğü görev süresinde 2 yılın pandemi ile geçtiğini vurgulayan Belediye Başkanı Yalçın, “Aşkla çıktığımız bu yolda nice engellerle karşılaşsak da çok şükür vatandaşımızın güvenini boşa çıkarmadık. ´Gelen başkan doğalgazın arkasını toplasa yeter´ dedikleri bir ortamda, 2 yılımızı alan pandemiye, devletimizin ve milletimizin bütçesini ve enerjisi yerle bir edip yatırımların yönünü değiştiren deprem, yangın, sel gibi afetlere, ilkim değişikliği ve kuraklığın tetiklediği su krizlerine, dünyayı ve doğal olarak bizi de etkileyen ekonomik sıkıntılara rağmen; yaz - kış demeden, yağmur - çamur dinlemeden, gece - gündüz dinlenmeden aşkla, şevkle, muhabbetle çalışmaya devam ediyoruz. ‘6 ayda bırakırlar’ diye bize ömür biçenlere, bulduğu her fırsatta takoz olmak isteyenlere rağmen hizmetlerle dolu 4’üncü yılımızı geride bırakıyoruz” dedi.

“BİRÇOK YATIRIMA TEMEL ATTIK”

Vatandaşın sevgi ve muhabbetinin kendisine güç verdiğini belirten Başkan Yalçın, “Kimsenin projesi olmayı bırak hayaline bile gelmeyen, merkezinde insan ve çevre olan, istihdam odaklı, memleketimizin önünü açacak yatırımların temelini atıyoruz. Ne zaman sıkıntıya düşsek Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (S.A.V) Efendimizin Sevr Mağarasında Hz. Ebubekir'e söylediği ‘Üzülme, Allah bizimle beraberdir’ sözleri tesellimiz, vatandaşımızın sevgi ve muhabbeti takatimiz olmuştur. Aradan 4 yıl değil, 40 yıl da geçse hafızalardan silinmeyecek desteğin için teşekkürler Akdağmadeni” şeklinde konuştu. Haber Merkezi