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Yakından ilgileniyor

Yerinde incelemelerde bulunmak için ekibiyle birlikte Hatay-Hassa’ya giden Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse depremzedeler ile yakından ilgileniyor.

10 Şubat 2023 Cuma 02:00
Yakından ilgileniyor

Yozgat’tan kendi küçük ama yüreği büyük olan çocukların gönderdiği emaneti sahibine teslim eden Celal Köse, “Yozgat şehri var bizim yaşadığımız şehrimiz. Oradaki yaşayan 2 tane arkadaşımız var Mira Su ve Hira Nur. Onlar dediler ki biz depremin ne olduğunu bilmiyoruz ama oradaki arkadaşlarımız için bizde kumbaramızı boşalttık ve çikolata aldık. Oyuncaklarımızı oradaki arkadaşlarımıza gönderiyoruz dediler. Mira Su ve Hira Nur’un hediyesini sen Hira Nur’a veriyorum.” dedi. »Haber Merkezi

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