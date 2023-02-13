Yakından ilgileniyor

Başkan Açıkel, Mağduriyetlerin giderilmesi için gece gündüz çalıştıklarını ifade etti.

Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel yaptığı açıklamada, ‘’Değerli hemşerilerim, yaklaşık 3 gündür Hatay’ın Hassa ilçesindeyiz. Burası depremden etkilenmiş bir ilçe. 3 gündür bütün ekiplerimiz ile beraber Yozgat Valiliğinin koordinasyonunda özellikle Yozgat’taki belediyeler ile Hatay’ın Hassa İlçesinde hem deprem sonrası enkaz da arama kurtarma çalışmaları yapıyoruz hem de burada depremden etkilenen vatandaşlarımızın yardımına koşmaya çalışıyoruz’’ dedi.

Mağduriyetlerin giderilmesi için çalıştıklarını ifade eden Başkan Açıkel, ‘’Sarıkaya’dan ve Yozgat’ın çeşitli ilçelerinden buraya Allah razı olsun hepinizin sayesinde yüzlerce tır yardım malzemesi geldi. Bunun koordinasyonu dağıtılması özellikle depremden etkilenen insanların mağduriyetinin giderilmesi noktasında koordineli bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Allah yaptığınız hayırları kabul etsin. Buradan Hassa’lılar adına hepinize teşekkür etmemi istediler. Sarıkaya’yla hepinizle gurur duyuyorum. Allah hepinizden razı olsun, sağ olun.’’ ifadelerine yer verdi. »Haber Merkezi