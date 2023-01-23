Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Video Haber Anket Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
5.490,34
ALTIN
1.166,11
DOLAR
18,83
STERLİN
23,33
EURO
20,44

Yağmur için dua

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle Yozgat’ta yağmur ve kar duası edildi.

23 Ocak 2023 Pazartesi 02:00
Yağmur için dua

Türkiye genelinde kış mevsiminin ortalarına gelinmesine rağmen yağışın beklenenin çok altında kalması nedeniyle Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde öğle namazı sonrası imam eşliğinde yağmur ve kar duasına çıkıldı. Çevre ilçelerden yüzlerce çiftçinin katıldığı yağmur ve kar duasında eller semaya rahmet ve bereket için açıldı.
Dua sonrasında vatandaşlara yemek ikram edildi. »İHA

Anahtar Kelimeler:
Yağmur Için Dua
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yazdan kalma günler
Yazdan kalma günler
Yeniden başkan
Yeniden başkan
“Susmamalıyız..!”
“Susmamalıyız..!”
Güven tazeledi
Güven tazeledi
Kısa bir mola
Kısa bir mola
Geçit vermiyor..!
Geçit vermiyor..!
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Onur Kaytan Plaza 1/3 No:10/5 Merkez/Yozgat

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim