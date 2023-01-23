Yağmur için dua

Türkiye genelinde kış mevsiminin ortalarına gelinmesine rağmen yağışın beklenenin çok altında kalması nedeniyle Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde öğle namazı sonrası imam eşliğinde yağmur ve kar duasına çıkıldı. Çevre ilçelerden yüzlerce çiftçinin katıldığı yağmur ve kar duasında eller semaya rahmet ve bereket için açıldı.

Dua sonrasında vatandaşlara yemek ikram edildi. »İHA