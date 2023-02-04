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Yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı ve Orta Karadeniz, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Kırşehir, Kırıkkale, Yozgat, Giresun, Kars, Ağrı, Iğdır ve Van ve Hakkari çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. 

04 Şubat 2023 Cumartesi 02:00
Yağış bekleniyor

Marmara'nın kuzeydoğusu, Kıyı Ege, Akdeniz kıyıları ile Orta Karadeniz kıyılarında yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; gece saatlerinden sonra Hatay çevreleri ile Adana ve Mersin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığı: Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyretmesi bekleniyor. Rüzgâr: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı 3
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu, yüksekleri yer yer karla karışık yağmurlu 8
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı 9
Adana: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde kıyılarının, gece saatlerinden sonra il genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor 15
Antalya: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 15
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra ve gece saatlerinde yağmurlu 9
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 11
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu -5
Diyarbakır: Parçalı, zamanla çok bulutlu 7  »İHA

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Yağış Bekleniyor
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