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Veda yemeği

DSİ 12. Bölge Müdürlüğünde uzun yıllar Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğünde görev yapan personellere emekliye ayrılmaları münasebetiyle veda yemeği düzenlendi.

31 Ocak 2023 Salı 02:00
Veda yemeği

Mahmut Öztürk, Kadir Teker, Ayşe Erdugan, İsmail Saçlı, Aslan Öztürk, Ziya Öztürk'ün veda yemeğinde bir konuşma gerçekleştiren Bölge Müdür Yardımcısı Seçkin Özkan hizmetlerinden ötürü teşekkür ederek emeklilik hayatları boyunca aileleri ile birlikte sağlık ve huzur diledi.
Yemek sonrası emekli olan personellere plaket takdim edildi. »Haber Merkezi

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Veda Yemeği
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