Veda yemeği

Mahmut Öztürk, Kadir Teker, Ayşe Erdugan, İsmail Saçlı, Aslan Öztürk, Ziya Öztürk'ün veda yemeğinde bir konuşma gerçekleştiren Bölge Müdür Yardımcısı Seçkin Özkan hizmetlerinden ötürü teşekkür ederek emeklilik hayatları boyunca aileleri ile birlikte sağlık ve huzur diledi.

Yemek sonrası emekli olan personellere plaket takdim edildi. »Haber Merkezi