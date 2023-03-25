Veda töreni düzenlendi

Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Toplantı Salonu’nda düzenlenen veda törenine Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Fatih Erkoç, Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Atilla Şenaylı, çeşitli anabilim dallarından öğretim üyeleri, asistanlar ve hastane çalışanları katıldı.

Plaket takdimi öncesinde yapılan konuşmalarda Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Fatih Erkoç: “Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi kişiliği, hekimliği ve tecrübeleriyle çok büyük katkıları ve destekleri bulunan değerli hocamızın emeklilik vesilesiyle aramızdan ayrılmasından üzüntü duyuyoruz. Gerek tecrübeleri gerekse de eğitim öğretim süreçlerinde gösterdiği desteklerden ötürü kendisini özlemle arayacağız. Emeklilik hayatının sağlık ve mutluluklar getirmesini diliyoruz” dedi.

Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Atilla Şenaylı: “Değerli hocamızın hastanemize çok ciddi katkıları oldu. Hem hasta görmesi, hem de tedaviye katkılarıyla kendisine minnettarız. Bundan sonra da kendisine vefamızı göstermeye çalışacağız” dedi.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ konuşmasında : “Hekimlik mesleği başta olmak üzere her açıdan örnek alınacak bir şahsiyet. Mesleğine âşık olan, meslek etiği kriterlerini harfiyen yerine getiren, sorumluluk bilincini içselleştirmiş ve bilgeliğiyle de başkaları tarafından rol model kabul edilen, hekimlik süreçlerinde kendisinden sonraki nesillere dokunmuş değerli bir akademisyenimizi emekliliğe uğurluyoruz. Üniversitemiz Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi hafızası olan değerli hocamız son ana kadar azimle ve kararlılıkla çalışmaya devam etmesiyle de her türlü takdiri hak etmektedir. İhtiyaç halinde hiç tereddüt etmeden koşa koşa desteğe geleceğini de biliyorum. Yozgat’ımıza, üniversitemize hekim olarak sunduğunuz hizmetlerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Yozgat Bozok Üniversitesi Ailesi olarak kendisine bundan sonraki yaşamında hayırlı ve sağlıklı ömürler diliyoruz.” dedi.

Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yalçın Aral ise yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Ben 1952 doğumluyum. Meslekte fiilen 47 buçuk yıl bitti. Biz bir stetoskop ve tansiyon aletiyle hekimliğe başladık. Asistanlık döneminde kan şekeri ölçen bir cihaz dahi yoktu. Daha sonra ise geldiğinde ki çok iptidai bir cihaz olmasına rağmen bir mucize gibi karşıladık. Bu süreçlerden sonra bir takım imkanları elde ettik. Şimdiki arkadaşlar bu anlamda oldukça avantajlı. Sağlık Bakanlığında ilk endokrin kliniğini kurdum. Yaklaşık 20 yıl tek endokrin kliniği olarak çalıştım. 50’ye yakın endokrin uzmanı yetiştirdim. Sonra yolum Bozok Üniversitesiyle kesişti. Çok güzel bir ortamla karşılaştım. Burada da elimin yettiği aklımın erdiğince bir şeyler yaptım kanaatindeyim. Çok değerli kardeşlerim ve evlatlarım oldu. Kesinlikle unutulmayacaksınız! Hoşçakalın. Sevgiyle kalın. Sağlıkla kalın. Allahaısmarladık” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, emektar hocamız Prof. Dr. Yalçın Aral’a Tıp Fakültesinde gösterdiği özverili çalışmalardan dolayı plaket takdim etti. »Haber Merkezi