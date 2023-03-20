Vatandaşlarla istişare ediyor

Kent merkezinde olduğu kadar mahallelerde de ekiplerin yoğun tempo gösterdiğini ifade eden Başkan Celal Köse, plan ve program dâhilinde çalışmaları sürdüklerini söyledi.

Gönül belediyeciliği ışığında gitmediği mahalle kalmayan Başkan Köse, istişare ve diyalog ile Yozgat’ta rutin belediyecilik anlayışının dışına çıkarak saha çalışmalarıyla, ekonomik, sosyal, kültürel ve sportif hizmetlere öncelik veriyor.

Toplumun her kesimiyle samimi, sıcak ve içten diyaloglar kurarak istişarelerde bulunan Köse, insanlara dokunan, derdiyle dertlenen, halkının problemlerinin çözüm noktasında çok rahat kapısını çalabildiği daha fazla gönül birlikteliği yapabilecek bir belediyecilik anlayışıyla Yozgatlının gönlünü kazanıyor.

Belediyelerin esas görevinin vatandaşlara hiç bir ayrım gözetmeden hizmet etmek olduğunu kaydeden Köse, sosyal ve gönül zenginliği ile taçlandırılmaması halinde hizmetlerin eksik kalacağını aktardı.

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, gerçekleştirdikleri tüm yatırımların kentin daha modern bir görünüme kavuşması için olduğunu belirterek, yol çalışmalarının aralıksız devam ettiğini söyledi.

Başkan Köse, gerçekleştirdikleri çalışmalar ile Yozgat’ı konforlu bir ulaşım imkânı ile geleceğe hazırladıklarını ifade etti.

Başkan Köse, “Yozgat sürekli büyüyen, gelişen bir konumda. Biz de vatandaşlarımızın isteklerine daha hızlı cevap vermek için gece gündüz çalışıyoruz. Diğer hizmetlerimizde olduğu gibi yol ve asfalt çalışmalarımız da hız kesmeden devam ediyor. Ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplerimiz sıcak asfalt serimi, sathi kaplama, parke çalışmalarını yürütüyor. Ekiplerimiz burada mahalle içi yollarda parke taşı döşeme çalışması gerçekleştiriyor. Yaptığımız tüm hizmetler vatandaşlar ve Yozgat için. Vatandaşlarımızın rahat bir hayat sürmelerini sağlamak adına cadde ve sokakların görüntüsünü güzel ve nitelikli hale ulaştırmak için gayretle çalışıyoruz.” dedi.

Mahallelere hizmet ulaştırabilmek için gece gündüz demeden çalıştıklarını ifade eden Köse, “Vatandaşlarımıza daha iyi hizmet için hafta sonunu hafta içine katarak gece gündüz demeden çalışıyoruz. Her mahallerimizi ziyaret edip, mahallenin ihtiyaçlarını ve isteklerini birebir yerinde takip ediyoruz ve taleplerini birebir dinliyoruz. Elimizden geldiğince imkânlar ölçüsünde ihtiyaçları yerine getirmeye çalışıyoruz. Bütün mahallelerimize hizmet ulaştırdık ve daha güzel bir Yozgat inşa etmek için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Gayretimiz; vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak ve huzurunu artırmaktır. Diğer yandan ise şehrimiz ve ülkemizin ekonomisini büyütmek ve aziz milletimize hizmet etmektir.” diye konuştu.

Vatandaşla 7/24 sürekli iletişim halinde olduklarını dile getiren Köse, yapılan hizmetlerin temelinde insanların bulunduğunu ve kalıcı hizmetler gerçekleştirdiklerine dikkat çekti.

Köse, “Göreve geldiğimiz ilk günden bugüne hemşehrilerimizle istişarelerimizi sürdürüyor, altyapı kurumlarımızla iş birliğini sıkı tutarak çalışmalarla yüzlerce sokağımızın çehresini değiştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz.” şeklinde konuştu. »Haber Merkezi