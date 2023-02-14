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Vatandaşlarla bir araya geldi

Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, Hatay’ın Hassa ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

14 Şubat 2023 Salı 02:00
Vatandaşlarla bir araya geldi

Daha sonra Kırıkhan'da konteyner kent kurulumu için bölgede incelemelerde bulunan Başkan Coşar, “Seferber ettiğimiz tüm imkânlarımızla sahadayız, beraber atlatacağız. Devletimiz tüm kurumları ile koordinasyon içerisinde seferberlik halinde 7/24 yoğun bir çalışma gerçekleştiriyor. Zorlu süreci el birliği, gönül birliği ile aşacağız. Sahada biriz, yüreklerde bir. Depremzede vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için gece gündüz yoğun bir çaba gösteriyoruz. Allah’ın izniyle içinden geçtiğimiz bu zorlu süreci sırt sırta vererek atlatacağız. Boğazlıyan Belediyesi olarak tüm imkânlarımızla ve hemşehrilerimizin desteği ile deprem bölgesindeki yaraları sarmak için el ele, gönül gönüle, güçlü bir mücadele yürütüyoruz.” dedi. »Selma Şahin

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VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ
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