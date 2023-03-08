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Vatandaşlarla bir araya geldi

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Kahramanmaraş’ta Karacasu Konteyner Kent ile Avşar Çadır Kentlerini ziyaret etti. Erbaşın ziyaretine Yozgat İl Müftüsü Ali Gülden’de eşlik etti.

08 Mart 2023 Çarşamba 02:00
Vatandaşlarla bir araya geldi

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Karacasu yerleşkesinde bulunan Karacasu Konteyner Kentine geçen Başkan Erbaş, burada Diyanet Çocuk Etkinlik çadırını ziyaret ederek, çocuklarla sohbet etti.
Konteyner kentte yaşayan görme engelli Görkem ailesi ile 6 kişilik Ağagürbüz ailesini ziyaret eden Başkan Erbaş, geçmiş olsun dileklerini iletti.
GÜNLÜK 6 BİN 500 KİŞİYE YEMEK YAPAN MOBİL MUTFAK ARACINI İNCELEDİ
Daha sonra Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar kampüsünde bulunan Avşar Çadır Kentine geçen Başkan Erbaş, burada Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) günlük 6 bin 500 kişilik yemek yapılan mobil mutfak aracıyla yemek dağıtım noktasında incelemelerde bulundu. Başkan Erbaş, yemek kazanlarının başına geçerek vatandaşlara yemek dağıttı.
Ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığı ve TDV tarafından Kavlaklı Organize Sanayi Camii’nde Kahramanmaraş ili geneli için kurulan Deprem Lojistik Merkezindeki depoları inceleyen Başkan Erbaş, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.
KAPIÇAM ŞEHİR MEZARLIĞINDA DUA ETTİ
Kapıçam Şehir Mezarlığına geçerek depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için dua eden Başkan Erbaş, mezarlıkta bulunan ailelere başsağlığı diledi, Berat Gecelerini tebrik etti.
Öte yandan Onikişubat ilçesi Fatmalı Mahallesi’ndeki çadır kente de uğrayan Başkan Erbaş, burada TDV’nin yemek faaliyetlerini inceledi. »Haber Merkezi

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VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ
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