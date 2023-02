Vatandaşları unutmadı

Hane ziyaretleri kapsamında hasta vatandaşları da ziyaret eden Belediye Başkanı Oğuz Ünal, şifa arayan moral arayan vatandaşları da unutmuyor.

Çalmadık kapı ziyaret etmedik ev bırakmayacaklarını söyleyen Başkan Ünal, “Hane ziyaretlerimiz kapsamında Sadettin Hançer amcamızın annesinin rahatsızlığında dolayı Yozgat Şehir Hastanemizde tedavi gördükten sonra taburcu edilerek evine geldi hoş geldi bizde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Hani diyoruz ya hep, ‘Yaşamak için, biriktirdiğimiz umutlarımız var’ güldüğümüz zamanlarımız da olacak. Ağladığımız zamanlar da her zaman güçlü olmalıyız. Her zaman zorluklara göğüs germeliyiz. Bizler öğrendik ki hayat çok bazen acımasız ama bir o kadar da güzelmiş. Hastalığı kabullenmenin tek nedeni iyileşmenin ilk adımı olduğunu öğrendim. Öğrendim ki, biz aramasak da mutlaka bir bekleyenlerimiz vardır.

Ve iyi ki de yaşamak için hep bir yerlerde biriktirdiğimiz umutlarımız var. Hepimizin sevgiye gönül hoşnutluğuna ihtiyacımız var ki Allah rızası için onları yalnız bırakmıyoruz. Biz sizlere sizleri çok seviyoruz.” dedi.

Ünal, daha sonra Ankara’da tedavi gördükten sonra evine gelen Gültepe Mahallesi sakinlerinden Tatlı Kuşcu’yu ziyaret etti.

Ünal, “Gönül ziyaretlerinin yanı sıra da hastalarımızı da ihmal etmiyoruz. Hasta ziyareti komşuluk haklarındandır ve sünnettir. Bizler bu düsturla her fırsatta hastalarımızı evlerinde ziyaret ediyor, onların hayır dualarını alıyoruz. Kasabamız Gültepe Mahallesi sakinlerinden uzun süredir rahatsız olan ve Ankara’da tedavi gören şimdi taburcu edilerek kasabamıza gelen Tatlı Kuşcu amcamıza hem geçmiş olsun dileklerimizi ilettik hem de kendisinin ve eşinin hayır dualarını aldık. Rabbim tüm hastalarımıza acil şifalar versin.” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi