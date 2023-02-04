Vatandaşları dinliyor

Vali Polat, “Vatandaşlarımıza hizmet etmek bizlerin asli görevidir. Devletimizin bütün imkânlarını kullanarak hizmet noktasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kamu kurum ve kuruluşlarımızın kapıları her zaman vatandaşlarımıza açık. Elimizden geldiği kadarıyla vatandaşlarımızla bir araya geliyor sıkıntıları, sorunları, problemlerini dinliyoruz.” dedi.

Mahalle sakinleri Vali Polat’ı mahallelerinde görmekten ve kendilerini dinlemesinden dolayı memnun olduklarını ifade ederek teşekkür ettiler. »Sema Nur Koçaker