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Vatandaşlardan kan bağışı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki iki depremin ardından Yozgat’ta vatandaşlar, kan bağışında bulunmak için kan merkezlerine akın etti.

08 Şubat 2023 Çarşamba 02:00
Vatandaşlardan kan bağışı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 10 ili etkileyen depremlerin ardından, yaralanan vatandaşlar için kan ihtiyacı olduğu duyuruldu. Bunun üzerine vatandaşlar, Yozgat’ta kurulan kan bağışı merkezlerine akın etti. Yüzlerce vatandaş, depremde yaralanan vatandaşlar için sıraya girerek kan bağışında bulundu. 
160 ÜNİTE KAN TOPLANDI
Öte yandan Türk Kızılayı Yozgat Şube başkanlığı tarafından yapılan açıklamada; “Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasındaki ilk gün Kızılay’da 160 ünite kan toplandığını açıkladı.
Merkez üssü Kahramanmaraş olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından birçok vatandaş, kan bağış noktalarına akın etti. 
Bir önceki gün gece 04.17’de gerçekleşen depremin ardından Yozgatlılar, kan bağışı yapmak için Kızılay Şubelerine koştu. 
Depremden sonra geçen bir günün ardından Türk Kızılayı Yozgat Şubesi toplanan kan miktarını açıkladı. 
Kızılay’dan yapılan açıklamada bir gün içerisinde toplam 160 ünite kan toplandığı açıklandı. Yapılan paylaşımda deprem bölgelerine gönderilmek üzere kan toplanmaya devam edeceği duyurulurken, “Kızılay Kan Bağışı kampanyasının ilk gününde 160 ünite kan bağışı alınmıştır. Teveccühlerinden ötürü vatandaşlarımıza teşekkür ederiz. Deprem bölgesine gönderilmek üzere günlük kan bağış limitini aşmayacak şekilde ekiplerimiz, kan bağışına devam etmektedir” sözleri yer aldı. »Alpaslan Demir

Anahtar Kelimeler:
Vatandaşlardan Kan Bağışı
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