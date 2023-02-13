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Vatandaşlar tahliye edildi

Adıyaman'ın Sincik ilçesine bağlı Yarpuzlu köyü Hodri mezrasına ekipler dozerle ulaşıp depremzede vatandaşları tahliye etti.

13 Şubat 2023 Pazartesi 02:00
Vatandaşlar tahliye edildi

Kahramanmaraş merkezi meydana gelen 7.8 ve 7.6 şiddetindeki depremlerden etkilenen Adıyaman kırsalındaki köylere kar nedeniyle ulaşım güçlükle sağlandı.
Yer yer 3 metreyi aşan karlar dozerle açılarak hastalar, ambulansa ulaştırıldı. Önceki gün askeri helikopterle erzak bırakılan Hodri mezrasındaki vatandaşlar jandarma, UMKE, İl Özel İdare ve Yozgat 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardıma gelen ekipler tarafından güvenli bir şekilde Sincik ilçesindeki toplanma alanına taşındı. »İHA

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Vatandaşlar Tahliye Edildi
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