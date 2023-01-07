Vatandaşlar memnun

Belediye ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda belde de bulunan hanelerin kapı önlerine kadar kilit parke döşeme işlemi gerçekleştiriliyor.

Her hanenin önünün yapılacağını belirten Belediye Başkanı Oğuz Ünal, ekiplerin çalışmalarını aralıksız olarak devam ettirdiğini belirtti.

Hava şartlarına aldırış etmeden ekiplerin çalıştığını ifade eden Başkan Ünal, “İnşallah yağışlar başlamadan çalışmalarımızı tamamlayacağız. Tüm hanelerimizin önlerini kilit parke taşı ile döşeyeceğiz. Ekiplerimiz bu kapsamda çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Hane halkını mağdur etmeden daha güzel ve yaşanabilir Özükavak için çalışmaya devam.” dedi.

Yapılan çalışmalardan vatandaşların memnun olduğunu belirten Ünal, “Beldemizde ikametgah eden vatandaşlarımızın evlerinin önü toprak yoldu. Vatandaşlarımız bu durumdan oldukça şikayetçi oldular. Bizlerde belediye olarak vatandaşlarımızın mağdur olmasını istemedik ve tüm ev önlerini kilit parke taşı ile döşemeye başladı. Şuanda bir çok ev önünde çalışmalarımızı tamamladık. İnşallah en kısa zamanda kalan ev önlerini de tamamlayarak vatandaşlarımıza rahat bir nefes aldıracağız. Yapmış olduğumuz bu çalışmalar sonrasında vatandaşlarımızın memnun görmek bizleri de memnun ediyor.” şeklinde konuştu.

“HİZMET KERVANINA ONLARINDA KATIYORUZ”

“2023 yolunda durmak yola devam” diyen Ünal, “Her zaman bize göre istediğimiz gibi olmasa da boş durmuyoruz. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz, bizlere yardımcı olan kasabamızın güzel insanlarına sonsuz teşekkür ediyoruz. Kilit parke döşeme işlerimiz Veli Delihan abimizin ve Necip Delihan amcamızın ayağına çamur değmesin diyoruz. 40 yıl aradan sonra ilk defa belediyeden hizmet kervanına onlarında katıyoruz. Kesinlikle döşenmedik kapı önleri kalmayacak inşallah. Ekiplerimiz çalışan kardeşlerimize teşekkür ediyoruz hız kesmeden devam diyoruz.” dedi. »Haber Merkezi