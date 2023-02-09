Vatandaşlar getirildi

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve birçok ilde hissedilen deprem bölgesine toplanan yardımları gönderen Sorgun Belediye orada bulanan vatandaşları Sorgun ilçesine getirdi.

Sorgun Otogarında gelen vatandaşları Belediye başkanı M. Erkut Ekinci ve yakınları karşıladı.

Vatandaşların mutluluklarına şahit olduklarını belirten Başkan Ekinci, "Deprem bölgesinde yardımları ihtiyaç sahibi depremzedelere ulaştırdıktan sonra depremden etkilenen vatandaşlarımızı şehrimize getirdik. Deprem bölgesindeki vatandaşlarımızı aileleriyle kavuşturmaya devam ediyoruz. Bu yaraları hep beraber saracağız.” dedi. »Haber Merkezi