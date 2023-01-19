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Vatandaşlar bilgilendirildi

Akdağmadeni ilçesinde kurulan Mobil Sosyal Hizmet Merkezi aracında vatandaşlara bakanlığın hizmet modelleri hakkında bilgiler verildi.

19 Ocak 2023 Perşembe 02:00
Vatandaşlar bilgilendirildi

Kaymakamlık binası önüne kurulan araçta Akdağmadeni sosyal hizmet merkezi personelleri tarafından broşür dağıtımı yapıldı.
Yetkililer tarafından yapılan açıklamada; “Vatandaşa hizmeti ayağına kadar götürecek olan araçta doğum yardımı, evde bakım hizmetleri, SED yardımı, engelli ve yaşlı hizmetleri başvuruları alındı. Vatandaşların sosyal hizmet alanındaki ihtiyaçlarını yerinde sonuçlandırmak için Yozgat’a gelen Mobil Sosyal Hizmet aracı ile vatandaşlara danışmanlık hizmetleri, evde Bakım Hizmeti, Sosyal ve ekonomik destek hizmetleri, korunma ihtiyacı olan çocuklara yönelik hizmetler, eğitim hizmetleri, engelli ve yaşlı hizmetleri, CİMER-Alo183, sosyal destek hizmetleri verildi. Bakanlığımızca afet ve acil durumlarda ya da afet ve acil durumların yaşanmadığı dönemlerde faaliyet yürütmek üzere hizmete aldığı mobil Sosyal Hizmet Merkezi (SHM) aracı 2023 yılı itibari ile ilimize geldi. 3 ay süreyle hizmete devam edecek. Sayın Bakanımız Derya Yanık’a teşekkürlerimizi iletiyoruz. Mobil SHM aracı Valiliğimizin koordinasyonunda vatandaşlarımızın SHM hizmetlerine ulaşmasında zorluk çektiği yerleşim alanlarında, sığınmacı-mültecilerin yaşadığı veya sosyal sorunların yoğun görüldüğü yerleşim yerlerinde görev yapmasını planlıyoruz. Mobil SHM aracı ile ulusal ziyaretleri aksamadan devam edecek, alan ve hane taramaları yaparak aileler ve toplumun sosyal hizmet ihtiyacının belirlenmesi, müracaatçıların başvurularının alınması ve sonuçlandırılması, kişi, aile ve toplum odaklı sosyal hizmet çalışmalarının yürütülmesi, aile-evlilik danışmanlığı, evlilik öncesi eğitim ve aile eğitimi hizmetleri sunulması, çocuklar, kadınlar, engelliler, yaşlılar, şehit yakınları ve gazilere yönelik eğitimler ve sosyal etkinliklerin yapılması gibi faaliyetlerin yürütülmesi sağlanacak.” ifadeleri kullanıldı. »Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Vatandaşlar Bilgilendirildi
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