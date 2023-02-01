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Van mesaisi sürüyor

Hentbol Erkekler Birinci Ligi A Grubunda mücadele eden Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolspor Cumartesi günü Van Erkek Beş Yıldızspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını sürdürüyor. 

01 Şubat 2023 Çarşamba 02:00
Van mesaisi sürüyor

Başbantrenörü Ozan Salep gözetiminde yoğun bir şekilde çalışan kırmızı siyahlı ekip ligin son sırasında yer alan rakibini yenerek çıkışlarını sürdürmek istiyor. Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolspor Başantrenörü Ozan Salep, ligin ilk yarısında deplasmanda farklı mağlup ettikleri Van Erkek Beş Yıldızspor takımını kendi sahalarında taraftarlarının da desteğini arkalarına alarak bir kez daha mağlup etmek istediklerini söyledi. Geçtiğimiz hafta itibariyle başladıkları çalışmaları yoğun bir şekilde sürdürdüklerini dile getiren Salep, ‘’Bu sezonki öncelikli hedefimiz Play-Off müsabakalarına avantajlı bir şekilde katılmak. Bunun içinde kalan bütün müsabakalarımızı kazanmak istiyoruz. Bunu başaracak güce de sahibiz. Bizim için ligde kolay yada zor takım yok, bizim için kazanılacak müsabaka var. Biz bütün takımlara aynı şekilde hazırlanıyoruz, Van Erkek Beş Yıldızspor’un puan cetvelinin son sırasında olması bizi çok ilgilendirmiyor. Grubumuzda bütün takımlar birbirlerini yenebilecek düzeyde, bu nedenle rakibimizin puan cetvelindeki durumuna bakmıyoruz, sahaya çıkacağız ve en iyi şekilde mücadele eden alnımızın akıyla istediğimiz sonucu alacağımıza inancımız tam’’ dedi. »Haber Merkezi

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Van Mesaisi Sürüyor
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