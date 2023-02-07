Valilikten kampanya

Valilikten yapılan açıklamada; “Haydi Yozgat” Kahramanmaraş başta olmak üzere yaklaşık 10 ilimizde depremden etkilenen vatandaşlarımıza ulaştırılmak için Valiliğimiz ve Belediyemiz tarafından yardım kampanyası başlatılmıştır. Battaniye, Uyku Seti, Kışlık Kıyafet, Bot, Isıtıcı vs. desteği sağlanacaktır. Hiç kullanılmamış olan malzeme desteklerinizi Celal Atik Spor salonu (Dört yol kavşağı), İtfaiye müdürlüğü (Bilal Şahin Külliyesi arkası) teslim edebilirsiniz. İlçelerimizden destekte bulunmak isteyen vatandaşlarımız yardım malzemelerini ilçe sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına ulaştırabilirler. İrtibat numaraları: 0354 666 66 66 – 0354 212 42 91 – 0552 805 76 97.” ifadelerine yer verildi. »Selma Şahin