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Valilik uyardı!

Havaların soğumasıyla birlikte sokak hayvanlarının ısınmak amacıyla araçların kaputuna veya diğer bölümlerine girmeleri noktasında Yozgat Valiliği daha dikkatli olmaları konusunda vatandaşları uyardı.

10 Ocak 2023 Salı 02:52
Valilik uyardı!

Valilikten yapılan açıklamada; “Havanın soğuk olduğu dönemlerde özellikle sokak hayvanları araçların motorlarının içerisine girebiliyor ve bazen çok talihsiz kazalarda gelişebiliyor. Üzücü durumlar ortaya çıkabiliyor. Bu nedenle motorumuzu çalıştırmadan önce özelikle aracın kaputuna vurmamız veya aracı çalıştırıp direk hareket etmekten ziyade biraz beklememiz daha doğru bir durum. Çünkü motorun sesini duyan hayvan oradan uzaklaşacağı için o hayvanın uzaklaşmasını beklememiz muhtemel bir kazayı önlemiş olacaktır. Burada önemli olan konu, bu dünya insanların olduğu kadar diğer yabandaki ve sokaktaki hayvanlarında dünyası ve burada iç içe yaşadığımızı bilmek ve ona göre hareket etmek gerekiyor. Bunun için vatandaşlarımızın biraz daha duyarlı olmaları gerekiyor. Mama bırakarak, su bırakarak orada bulunan hayvanlarında canlarını da koruyabilirler.” ifadelerine yer verildi. 
»Haber Merkezi

Son Güncelleme: 09.01.2023 17:57
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Valilik Uyardı
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