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Valilik uyardı

Kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirler alınarak hizmetlerin aksamaması kaydıyla, kamu kurum ve kuruluşlarındaki 10 yaş ve altı çocuğu olan kadın çalışanlara birim amirlerince 20 Şubat 2023 tarihine kadar idari izin verilebilecek.

12 Şubat 2023 Pazar 02:53
Valilik uyardı

Konuyla ilgi Yozgat Valiliği tarafından yapılan açıklamada; “Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü’nün 10.02.2023 tarih ve 137197 sayılı “İdari İzin" konulu yazısında; "Ülkemizde meydana gelen depremler sebebiyle eğitim ve öğretime ara verilmiş olup, kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirler alınarak hizmetlerin aksamaması kaydıyla, kamu kurum ve kuruluşlarındaki 10 yaş ve altı çocuğu olan kadın çalışanlara birim amirlerince 20 Şubat 2023 tarihine kadar idari izin verilebilecektir" denilmektedir. Kamu Kurum ve kuruluşlarında yukarıda belirtilen kapsam içinde kadın personeli olan birim amirleri tarafından, (Aile ve Sosyal Hizmetler İI Müdürlüğü, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü, İI Sağlık Müdürlüğü hariç) hizmet gereği birimlerde görevli kadın personel oranı da dikkate alınarak hizmeti sunmada aksamaya sebebiyet vermeyecek şekilde planlamanın yapılarak, uygulamanın bu doğrultu hususunda yürütülmesi hususu, kamuoyunun bilgisine sunulur.” ifadelerini kullanıldı. 
»Haber Merkezi

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