Valilik paylaştı

Valilikten yapılan açıklamada; “4 bin 459 kişiye Psiko-Sosyal destek verildi. 2 bin 886 kişi kamu misafirhanelerinde otel ve yurtlarda kalıyor. 9 bin 475 kişi ikametlerde misafir ediliyor. 2 bin 077 kişi ilimizde hastanelere başvurdu. Bin 124 öğrencinin okullarımıza nakli yapıldı.” ifadelerine yer verildi.

»Sema Nur Koçaker