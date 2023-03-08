Vakit dua vakti

Düzenlenen programa İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy’da katılım sağladı.

İlçe vaizi ve mahalle imam hatibi katılım sağladığı program Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayıp ilahilerin okunması ve depremde hayatını kaybedenler için duaların yapılmasıyla sona erdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, “Günün manevi havasına uygun bir program hazırlayan idarecilerimize, öğretmenlerimize ve öğrencilerimize; programa katılarak dini değerlerin aşılanmasına katkı sunan ilçe vaizimize ve imam hatibimize teşekkür ederim.” dedi. »Haber Merkezi