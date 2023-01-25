Vakıflar et dağıttı

Yozgat Diyanet Vakfı toplantı salonunda düzenlenen bilgilendirme toplantısına Yozgat İl Müftüsü Ali Gülden, WEFA Uluslararası İnsani Yardım Organizasyonu İstanbul Temsilcisi Aydın Arslan ve müftülük personeli katıldı.

Müftü Ali Gülden bilgilendirme toplantısında yaptığı açıklamada; “Avrupa’da bulunan hayırseverlerin yardımlarını ülkemiz içerisinde bulunan Müslüman kardeşlerimize ulaştırmak üzere 2010 yıllarından itibaren faaliyet yürüten WEFA derneğimizin temsilcisi aramızda. Bu dönem kendilerinin dağıtacakları yardımları iç Anadolu’dan birkaç ili kayıt almışlar bu illerden bir tanesi de Yozgat’ımız oldu. İlimizde 200 civarında hazır hale getirilmiş et dağıtımı yapılacak. Bunların bir bölümü geçen süre içerisinde dağıtımı yapıldı bugün ki ayağında bizzat kendisi de aramızda bulunmak kaydıyla ilimizde din görevlilerimiz, kuran kursu öğreticilerimiz ve sahada görev yapan arkadaşlarımızdan gelen bilgiler doğrultusunda gerçek manada mağdur dokunulması gereken kitlelere insanlardan oluşan ihtiyaç sahiplerine bugün bu anlamda bir katkı sunulacak. Daha önce gönderilen etlerimiz dağıtıma hazır ailelerimiz belirlendi. Geri kalanlar hep birlikte dağıtımı yapılacak. Vefa derneğimizin Avrupa’dan Türkiye’ye dönük katkısını bugün ilimizde hep beraber hissedeceğiz. İlimizin etrafında ki iç Anadolu’da 4-5 ile benzer dokunuşlar olacak. Dinimizin yardımlaşma emrini cenabı hakkın verdiği nimetleri paylaşabilme ihtiyaç anında dokunabilme noktasında ki faaliyetlerden birisi. Türkiye Diyanet Vakfı’nın Yozgat şubesi olarak gerek ramazan ayında gerek belirle zaman dilimlerinde öteden beri belirlenmiş ihtiyaç sahiplerine yardım yapıyoruz. Zaman zaman valilik kanallı sosyal yardımlaşma ile birlikte koordineli yürüyor zaman zaman Belediyemiz, ilimizde diğer yardım anlamında destek sunan birimlerle İHH ve benzeri birimlerle beraber yürütülen faaliyetlerimiz oluyor. Bu yardımların doğru yere doğru zamanda ulaştırılmasıdır. Vefa Cenabı hak yapacakları yardımları kabul etsin. Bize yardım için sabahtan akşama kadar bir vesile burayı duyan bilen öteden beri destek alanlar dara düştükleri vakit kapımızı çalıyorlar. Hanım kardeşlerimizin sesini daha güzel duyurma adına Yozgat Diyanet Vakfı kadın kollarımızı güçlendirdik. Yeni atılım yaptık. Kış ayı olmasına rağmen 200 adet Yozgat için güzel bir rakam. Sadece il merkezi olarak değil ilçelerimizi de baz alarak vefanın bizim için belirlediği oranla ilçe şubelerimiz tarafından ihtiyaç sahibi ailelere dağıtım yaptık.” diye konuştu.

“KALICI ESERLERDE BULUNUYORUZ”

WEFA Uluslararası İnsani Yardım organizasyonu İstanbul temsilcisi Aydın Arslan ise; “WEFA Uluslararası İnsani Yardım Organizasyonu’nun genel merkezi Almanya’nın Köln şehrinde bulunuyor. Genel başkanımız Musab Aydın’ın selamlarını getirdim. Biz dünyanın farklı coğrafyasında insanlara yardım ediyoruz, mazlum coğrafyalara gidiyoruz Afrika bölgelerinde genellikle kalıcı eserlerde bulunuyoruz. Türkiye’de de adak, akik ve kurban dağıtımı için bu sene üç tane ilimizi seçtik. Kırşehir, Yozgat ve Kırıkkale illerine dağıtımı yapılacak. İhtiyaç sahibi ailelerimize etlerimize teslim ediyoruz daha önce 2020 yılında Yozgat’ta kış kampanyası düzenledik. Buradan yaklaşık 400 çocuğumuza mont, bot, atkı, bere, eldiven dağıtımında bulunduk. Elimizden geldiği kadarıyla ihtiyaç sahibi ailelere yardımlarımızı ulaştırmaya çalışıyoruz. Ana vatanını unutmayan gurbetçilerimizin desteği ile bizlerde yardımlarımızda bulunuyoruz. Onların verdiği vekâletlerle bizler adak kurbanlarımızı Türkiye’de kestik paketlemelerimizi bizler üsteleniyoruz. Bugün Yozgat’tayız Türkiye Diyanet Vakfı ile birlikte yıllardır dağıtımımızı gerçekleştiriyoruz beraber. Diyanet vakfı nokta atışı yaptığı için bu konuda çok rahatız.” şeklinde konuştu. »Sema Nur Koçaker