Uzanan el Yozgat’tan

Yozgat’tan giden arama kurtarma ve AFAD ekiplerinin yaklaşık bir buçuk saatlik çalışmaları sonucu Muhammed Kantarcı sağ olarak enkaz altından çıkarıldı.

Türkiye'nin doğusundaki 10 ilde yıkıma sebep olan 7.7 ve 7.6'lık Kahramanmaraş depreminin 104’üncü saatinde arama kurtarma ekipleri bir inanılmazı daha gerçekleştirdi.

7 katlı binanın 5’inci katında yaşayan Muhammed Kantarcı yaşanan depremde enkaz altında kaldı.

104 saat sonra telefonuna ulaşarak kuzenini arayan Kantarcı, “Ben iyiyim, susadım, beni kurtarın” dedi.

Bunun üzerine kuzeninin ekiplere haber vermesi ile birlikte Yozgat’tan giden arama kurtarma ve AFAD ekipleri çalışmalara başladı.

Yaklaşık bir buçuk saat süren kazı çalışmasının ardından kurtarma ekipleri Kantarcı’nın bulunduğu bölgeye indi ve 104 saat sonra dışarıya canlı olarak çıkardı.

Kurtarma ekiplerinin elleri üzerinde sedyede bağlı şekilde enkazdan çıkarılıp aşağıya indirilen Kantarcı’nın sağlık durumunun iyi olduğu söylendi.

Kantarcı, 112 ambulansına konulup hastaneye kaldırıldı. »Selma Şahin

