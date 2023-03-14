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Uyuşturucu operasyonu

Boğazlıyan İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucu madde temini sağlayan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

14 Mart 2023 Salı 02:00
Uyuşturucu operasyonu

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada; “Boğazlıyan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan sokak çalışmaları neticesinde, 5 şüpheli şahsın ikametlerinde uyuşturucu madde temini sağladıkları bilgisi üzerine şüpheli şahısların ikametlerinde yapılan aramada; 1 Adet Ruhsatsız Av Tüfeği, 8.75 Gram Metamfetamin maddesi, 6 Adet zehir madde kullanım aparatı, 10 adet hint kenevir tohumu, 4 adet Ecstays hap, sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. 5 şüpheli şahıs hakkında TCK 188 ve TCK 191 kapsamında yasal işlemler başlatıldı. Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü olarak Zehir ile mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir. Huzur şehri Yozgat’ta yaşayan tüm hemşehrilerimize ve kamuoyuna saygıyla sunulur.” ifadelerine yer verildi. 
Öte yandan Yerköy İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; “ Narkotik Suçlarla Mücadele kapsamında Yerköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 4 şüpheli şahıs yakalandı. Yapılan üst aramalarında; 2.05 gram Metamfetamin maddesi, 1 Adet Ruhsatsız Tabanca, 8 adet fişek ele geçirilerek 4 şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.” ifadelerine yer verildi. »Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Uyuşturucu Operasyonu
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