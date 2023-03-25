Uyum süresi sona eriyor

Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Kurulu tarafından kabul edilen ve Resmi Gazete’de yayımlanan Resmi İlan ve Reklam Yönetmeliği’nin büyük bölümü 1 Nisan 2023 tarihinden itibaren yürürlükte olacak. Resmi ilan ve reklamların gazete, dergi ve internet haber sitelerinde yayımını düzenleyen Yönetmelikte, süreli yayınların vasıfları ve ödevleri yeniden düzenlendi.

VALİLİKLERDEN KURUM GÖREV ALANINA GEÇEN GAZETELER İÇİN UYUM SÜRESİ BİTİYOR

Resmi ilan yayını ile alakalı olarak Valiliklerin görev alanındayken 2020 yılında Basın İlan Kurumu’nun görev alanına dahil olan 40 ildeki 362 gazete için tanınan uyum süresi 31 Mart 2023 Cuma günü sona erecek.

Adıyaman, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ardahan, Artvin, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Burdur, Çankırı, Düzce, Erzincan, Giresun, Gümüşhane, Hakkâri, Iğdır, Isparta, Karabük, Karaman, Kars, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Kütahya, Muş, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Rize, Siirt, Sinop, Şırnak, Tunceli, Uşak, Yalova ve Yozgat illerinde Valilik görev alanında bulunan toplam 362 gazete, Basın İlan Kurumu Genel Kurulu’nun 25-27 Şubat 2020 tarihli kararı ve Resmî İlân ve Reklâmlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin 47. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca bu illerde Basın İlan Kurumu Şube Müdürlüğü açılınca Kurumun görev alanına dahil edilmişti.

Söz konusu gazetelere, mevzuatta belirtilen vasıf ve ödevlere ilişkin gerekli düzenlemeleri yapabilmeleri için Kurum şubesi açılış tarihlerinden itibaren uyum süresi verildi. Gazetelerin, bu süre içerisinde Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin birinci ve üçüncü kısımlarında belirtilen vasıfları taşımaları ve yükletilen ödevleri yerine getirmeleri gerekmekteydi.

GAZETELER, 1 NİSAN 2023 TARİHİ İTİBARİYLE YENİ YÖNETMELİĞE TABİ

OLACAK

Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Kurulu’nun 13 Ocak 2023 tarihindeki olağanüstü toplantısında kabul edilen Resmi İlan ve Reklam Yönetmeliği, 1 Şubat 2023 tarihli ve 32091 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Resmi ilan ve reklamların yayımlanacağı süreli yayınların vasıf ve ödevlerinin belirlenmesi ile fikir ve içtihat farkı gözetilmeksizin ilan dağıtımının sağlanması amacıyla hazırlanan Yönetmeliğin büyük bölümü 1 Nisan 2023 tarihinde yürürlüğe girecek.

Resmi ilanların kamuoyuna duyurulması noktasında çok önemli bir dönüşümü kapsayan Yönetmelik Kurumun sorumluluk alanını genişletildi, internet haber sitelerinin resmi ilan yayımlayabilmesi için yerine getirmeleri gereken şartlar da belirlendi.

Yönetmelikte, aralarında 31 Mart 2023 tarihinde uyum süresi sona erecek olan 40 ildeki gazetelerin de mevcut resmi ilan yayımı mekanizmasındaki yerleri korunurken hak kaybı yaşamamaları için hassasiyet gösterildi.

KATEGORİLERE GÖRE

ASGARİ ŞARTLAR

YENİDEN BELİRLENDİ

Isparta ve Kütahya illeri dışındaki 38 ilde resmi ilan yayımlama hakkına sahip olan ve Resmi İlan ve Reklam Yönetmeliği uyarınca 5. Kategori’de bulunan gazetelerin 4 fikir işçisi, 1,12 metrekare yüzölçümü, asgari bayi satış oranı yüzde 30 olmak üzere günlük 300 fiili satış adedi şartlarını, 4. Kategori’de yer alan Isparta ve Kütahya illerinde neşrolunan gazetelerin ise 5 fikir işçisi, 1,12 metrekare yüzölçümü, asgari bayi satış oranı yüzde 40 olmak üzere günlük 400 fiili satış adedi şartları ile Yönetmelikteki diğer yükümlülükleri 1 Nisan 2023 tarihi itibarıyla yerine getirmeleri gerekecek. »Haber Merkezi