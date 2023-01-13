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Uygulama devam ediyor

Yozgat Şehir Hastanesi’nde başlatılan ‘Çay Saati” uygulaması devam ediyor.

13 Ocak 2023 Cuma 02:00
Uygulama devam ediyor

Personellerin daha kaliteli bir hizmet verebilmeleri ve daha rahat bir ortamda çalışmalarını sağlamak için Şehir Hastanesi Başhekimliği tarafından çay saati uygulaması başlatıldı. 
Uygulama kapsamında Başhekim Uzman Dr. Mustafa Kozan, makamında Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Elif Tinel, Anestezi Teknisyeni ve Teknikeri çalışanlarını ağırladı.
Çay saatine katılan personeller samimi bir ortamda istek, önerilerini ve teşekkürlerini iletti. »Haber Merkezi

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Uygulama Devam Ediyor
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