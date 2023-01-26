Üyelerinin yanında

Yozgat’ta sağlık sendikaları arasında boy gösterene ve başarılı çalışmalı ile gündemden düşmeyen Öz Sağlık İş Sendikası il genelinde güçlü bir yapılanma ile büyüm işlere imzalar atıyor.

Üyelerinin sorunları ile bire bir ilgilenen ve anında çözüm üretebilen bir işleyiş içerisinde sendikacılık faaliyetlerini icra eden Başkan Mehmet Akyol ve yönetimi, üyeleri ile istişarelerde bulunup menfalarına olan durumlarda anlık bilgilendirme sağlıyor. Bu tutum ve çalışma ile üye sayısının her geçen gün artıran sendika büyümesini sürdürüyor. Gündüzleri işyerlerini ziyaret edip akşamları ise üyelerinin evlerine misafir olan Başkan Akyol, Öz Sağlık-İş, kardeşliğin, dostluğun, aile olabilmenin yeri olduğunu belirtti.

Öz Sağlık İş Sendikası Şube Başkanı Mehmet Akyol ve yönetim kurulu üyeleri, Çekerek Şehit Harun Koçak Devlet Hastanesi ve Aydıncık Devlet Hastanesi bünyesinde çalışan üyeleri ziyaret etti. Güncel konularla alakalı bilgilendirmede bulundular. »Alpaslan Demir