Üyelere ziyaret

Başkan Zararsız yaptığı açıklamada; “8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününde depremzede üyelerimizi ve üye yakınlarımızı ziyaret etik. HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanımız Sayın Mahmut Arslan'ın selamını ilettik. HAK-İŞ olarak, bütün gücümüzle ve sendikalarımızla birlikte milletimizin yanındayız. Gün yardımlaşma ve dayanışma günüdür, birlik olma günüdür. Bu gün hep beraber yaralarımızı sarıp ayağa kalkma günüdür. Devletimizin ve Milletimizin dayanışmasına güveniyoruz. Türkiye bu zorluğun da üstesinden gelecektir Bir kez daha depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenabı Allah’tan Rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Allah, ülkemizi ve milletimizi deprem ve benzer afetlerden korusun.” diye konuştu. »Alpaslan Demir