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Uyar’dan Demir'e ziyaret

CHP Yerköy İlçe Başkanı Hakan Uyar, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle  Yerköy Devlet Hastanesi Başhekimi Ali Demir'i ziyaret etti.

16 Mart 2023 Perşembe 02:00
Uyar’dan Demir'e ziyaret

Cumhuriyet Halk Partisi Yerköy İlçe Başkanı Hakan Uyar, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla sağlık emekçilerimizi temsilen Başhekimi Ali Demir'i ziyaret ettiklerini söyledi.
Zor zamanlarda özveriyle çalışan sağlık çalışanlarını temsilen gerçekleştirilen ziyarete ilişkin açıklamada bulunan Uyar, sağlıkta şiddetin son bulması ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi temennisinde bulundu.
14 Mart Tıp Bayramı'nın ülkemizde ve dünyada sağlık sektöründe önemli bir yere sahip olduğunu hatırlatan Uyar, sağlık çalışanlarının aldığı riskler ve gösterdikleri özverili çalışmaların takdir edilmesi gerektiğinin altını çizdi. 
Uyar, sağlıkta şiddetin son bulmasının ve çalışma şartlarının iyileştirilmesinin sağlık hizmetlerinin kalitesi açısından büyük önem arz ettiğinin altını çizdi. »Haber Merkezi

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