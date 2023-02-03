Üstünden çıktı..!

Narkotik Suçlarla Mücadele kapsamında Boğazlıyan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada 1 şüpheli şahıs yakalandı. Yapılan üst aramasında 10.17 gram Metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; “Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü olarak Zehir ile mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir. Huzur şehri Yozgat’ta yaşayan tüm hemşehrilerimize ve kamuoyuna saygıyla sunulur.” ifadelerine yer verildi. »Alpaslan Demir