Üstünden çıktı..!

Narkotik Suçlarla Mücadele kapsamında Boğazlıyan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada 1 şüpheli şahıs yakalandı. Yapılan üst aramasında 10.17 gram Metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlem başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; “Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü olarak Zehir ile mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir. Huzur şehri Yozgat’ta yaşayan tüm hemşehrilerimize ve kamuoyuna saygıyla sunulur.” ifadelerine yer verildi. »Alpaslan Demir
Narkotik Suçlarla Mücadele kapsamında Boğazlıyan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada 1 şüpheli şahıs yakalandı. Yapılan üst aramasında 10.17 gram Metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlem başlatıldı.