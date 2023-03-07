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‘Üstesinden geleceğiz’

İl Genel Meclisi 2023 yılı Mart ayı toplantıları ilk oturumu, Meclis Başkanı İskender Nazlı Başkanlığında Meclis üyelerinin katılımıyla yapıldı.

07 Mart 2023 Salı 02:00
‘Üstesinden geleceğiz’

Meclis Başkanı İskender Nazlı toplantı öncesi yaptığı açılış konuşmasında depremde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar dileyerek Türk milletinin hep birlikte bu zor günlerinde üstesinden geleceğini dile getirdi.
Nazlı yaptığı açıklamada, “Hepinizin bildiği gibi ülkemizde büyük bir felaket yaşadık. Kahramanmaraş depremi bu neslin gördüğü en büyük felaket diyebiliriz. Tahmin edilenden ve öngörülenden çok daha büyük bir hasar var. 10 il merkezlerinde, ilçelerde, köylerde çok ciddi bir yıkım var. Topyekûn bir birlik ve dayanışma halinde devletin ve vatandaşlarımızın destekleriyle bu işin üstesinden gelmek durumundayız.” diye konuştu. »Alpaslan Demir

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Üstesinden Geleceğiz
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