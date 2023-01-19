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Ürünlere ilgi arttı..!

Yozgat’ta kış mevsiminin gelmesi ile birlikte bitkisel çaylara rağbet arttı.

19 Ocak 2023 Perşembe 02:00
Ürünlere ilgi arttı..!

Bitkilere ilginin arttığını kaydeden Aktar Mustafa Yenice, “Millet faydasını gördükçe, doğal bitkileri kullandıktan sonra memnun kalıp da çevresine önermesi ile oluşan bir durum. Daha önce pandemi vardı, üzerine kış ayları, soğuk denk geldi ve şu an bir salgın var ama ismini bilemiyoruz. Sürekli geçmeyen bir öksürük var, kırgınlık var, yorgunluk var. Bununla beraber aktarlara rağbet de arttı. Yoğunluk oluşuyor. Şu an yoğun olarak kış çayları, özellikle Yozgat’ta ıhlamur, zencefil satılıyor. Kış çaylarının yanı sıra şu sıralar kozalak macunu, kozalak şurubu, zencefil macunu satılıyor. Millet duydukça, fayda gördükçe ürünleri kullanmaya çalışıyor. Fakat yoğun olarak zencefil macunu ve kış çayını öneriyoruz biz” dedi.
Kışın gelmesiyle kafe ve restoranlarda kış çayları, zencefil, ada çayı, ekinezya, tarçın, meyve çayları gibi ürünlere rağbetinin arttığını ifade eden Yenice, "Bunlarda da geri dönüşümü çok alıyoruz. Geçmeyen öksürüklerde, vücut kırgınlıklarında, nezlede, gripte veya şu anki salgında olumlu çok dönüş alıyoruz.” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi

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Ürünlere Ilgi Arttı..
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