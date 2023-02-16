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Üretimler devam ediyor

Sarıkaya Şehit Suat Akıncı Halk Eğitimi Merkezi tarafından depremzede vatandaşlar için battaniye, yastık, bere, atkı, kaşkol ve eşofman takımları üretimleri devam ediyor.

16 Şubat 2023 Perşembe 02:00
Üretimler devam ediyor

Şehit Suat Akıncı Halk Eğitimi Merkezini ziyaret eden İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürleri Agah Ayhan ve Ahmet Karakaş, devam eden çalışmaları yerinde inceledi.
Konu ile ilgili Sarıkaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada; “Şehit Suat Akıncı Halk Eğitimi Merkezi Giyim Kursu öğretmen ve kursiyerleri tarafından depremzede vatandaşlarımız için battaniye, yastık, bere, atkı, kaşkol ve eşofman takımları üretimleri devam ediyor. Bunların yanında yardımsever insanlarımızın getirdiği giyim malzemelerini ihtiyaç doğrultusunda kolileyerek sevkiyata hazır bekletiyorlar. Yeni üretim uyku tulumu için de hazırlıklarına başlayan öğretmen ve kursiyerlerin çalışmalarını yerinde inceleyen Şube Müdürümüz Agah Ayhan ve Ahmet Karakaş hassasiyetli tutumları için öğretmen ve kursiyerlerimize teşekkür ederek Milli Eğitim Müdürlüğü olarak her daim bu güzel çalışmaların destekçisi olacaklarını belirttiler.” ifadelerine yer verildi. »Sema Nur Koçaker

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Üretimler Devam Ediyor
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