Üretimine başlanıldı

Ateşer, Deprem bölgesinde en büyük ihtiyacın tuvalet olduğunu belirterek, "İki deprem ile ülkemizde on ilimiz ve bu illerimize bağlı onlarca ilçe ve yüzlerce köyümüz enkaz altında kaldı. Binlerce belki de milyonlarca insanımız doğrudan etkilendi. Binlerce ev yıkıldı. Binlerce insanımız hayatını kaybetti. Binlerce yaralımız var. Yaşadığımız acının elbet bir tarifi yok. Ancak ne olursa olsun hayat devam ediyor . Bizlerde ilk etapta onları sıcak tutabilmek adına elimizden geldiğince bölgeye gidenler ile yardımlar gönderdik. Ancak ne yaparsak yapalım depremzede kardeşlerimizin acılarını hafifletmek çok zor. " ifadelerini kullandı.

Haluk Ateşer, üretime başladıkları seyyar tuvaletler hakkında şu bilgileri verdi, " Barınma ihtiyacı ve tuvalet ihtiyacı büyük oranda devam ediyor. Yapılacak tuvaletlerin kolay yapılabilir ve işlevsel olması önemliydi. Ayrıca bölgede kanalizasyon bağlantısı olmadığından depolama yapabilecek bir özelliğe sahip olması gerekiyordu. Bu anlayış üzerinden hareketle yaşlı ve engellilerimizi hiç olmazsa bir nebze olsun rahatlatacak tuvaletler tasarlayarak bölgeye sevk etmeye başladık. Yaptığımız tuvaletler 70 lt depolama yapabilir. Tuvaletlerde biriken atıklar uygun bir alana boşaltılarak kullanılmaya devam edilir. Ayrıca taharet almaya ve lavabo gibi kullanılmaya uygundur. Koku yapmayacak tarzda kapalıdır. Bireysel olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Yettiği kadarıyla çadırlarda yaşayan insanlarımızın çadır içi kullanımına uygundur. Bu tuvaletler çevremizde çokça bulunan malzemelerden yapılmıştır. Farklı amaçlar için kullanılan çöp bidonları, plastik leğenler gibi eşyalar bir araya getirilerek tuvalete dönüştürülmüştür. Çünkü zaman önemlidir. Yeni bir şeyler tasarlamaya üretmeye zaman yoktur” dedi. »İHA