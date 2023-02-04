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Üreticiler umutlandı

Türkiye’nin önemli hububat üretim merkezlerinden Yozgat’ta son günlerde etkili olan kar yağışı, kuraklık endişesi yaşayan çiftçiler için can suyu oldu.

04 Şubat 2023 Cumartesi 02:00
Üreticiler umutlandı

Yozgat’ta mevsim normallerinin altında seyreden yağışlar nedeniyle telaşlanan çiftçilerin yüzü, son yağışlarla birlikte gülmeye başladı. Az da olsa rahat bir nefes alan çiftçiler, kar yağışının bir süre daha sürmesini umut ediyor.
Kar yağışının arpa ve buğday için can suyu olduğunu söyleyen Başıbüyüklü köyü çiftçilerinden Memduh Özçelik, "Kar biraz geç geldi ama bizim için iyi oldu. Biraz umut verdi, eğer kar ve yağmur olmasaydı bizim için ileriki dönemlerde çok sıkıntı olacaktı. Bu kar yağışı hububat için can suyu oldu. Geçen yıl kışımız daha iyi geçmişti. İnşallah ilerleyen zamanlarda yağmur ve kar bol olursa hububat verimi iyi olur. Bu kar yağmasaydı umudumuz tükeniyordu" dedi.
"ÇİFTÇİDE ENDİŞE OLUŞTU"
Yozgat Ziraat Odası Başkanı İsmail Açıkgöz ise, "Kar, çiftçimiz için can demek, toprağın dostu demek. Bizim ilimiz kuraklıkla mücadele eden bir il. 11. ayın 26’sında bir yağmur yağdı, ondan bugüne kadar yağmamıştı ve ister istemez çiftçide bir endişe oluştu. Ama bu kar yağışı nispeten de olsa can suyu oldu. Bu hafta hava durumuna baktığımızda 2-3 gün daha kar yağışı görünüyor. İnşallah 30-40 santimetre karı görürsek gerek bahar yağmurlarıyla birlikte akarsularımızda da sıkıntı olmaz. Şu an akarsularımızda hiçbir değişiklik yok. İnşallah verimli bir yıl geçirirsek mutlu oluruz. Bizim ilimiz yüzde 70 tarımla geçinen bir il. Yağmur olmazsa tarımda verim yarı yarıya düşecek" şeklinde konuştu.
KAR YAĞIŞI İLE SÜNE DE KALKAR
Kar yağışının hububatın en önemli zararlarından sünenin yok olmasını da sağladığını belirten Açıkgöz, "İlimizde süne ile mücadele var, bu kar yağışı ile birlikte süne ayaktaydı, onlar da ortadan kalktı. Barajlarımız şu an yüzde 20 seviyelerinde. Ayrıca tarımsal sulamaya su verilemeyeceği bilgisi de geldi. Bu kar ve yağmurla göletlerimiz biraz daha dolarsa en azından pancar ve ayçiçeğimizi de sulamış oluruz." ifadelerine yer verdi. »İHA

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Üreticiler Umutlandı
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