ÜRETİCİLER ENDİŞELİ!

Yozgat’ta hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve beklenen yağışların da gelmemesi hububat üreticisini endişelendirirken uzmanlar ise şu an için ciddi bir tehlikenin olmadığını söyledi.

Toprağın yeterince neme sahip olduğunu ve kök gelişimi için uygun ortamın varlığından bahseden Yozgat Bozok Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim üyesi Profesör Dr. Güngör Yılmaz, ileriki günlerde yeterince kar ve yağışın olmadığı takdirde kuraklık tehlikesinden söz edilebileceğini ifade etti.

“ORTA DERECELİ KURAKLIK YAŞANIYOR”

İç Anadolu Bölgesi’nde orta dereceli bir kuraklığın yaşandığını belirten Prof. Dr. Yılmaz, “Ülkemizde olması gereken yağışlar, gereken yağışlı gün sayısında uzun yıllar ortalamasına göre bir gerileme var. Üreticimiz kışlık ekimlerini, özellikle tahıl ekimlerini yaptı. Şu an itibariyle hemen hemen çoğu yerde tek yapraklı dönemde bitkilerimiz. Belki ideal anlamda kardeşlenmenin 4-5 yapraklı döneme geçiş olmasını bekliyorduk ama şu an itibariyle tek yapraklı dönemde. Çok ciddi bir tehlike yok. Zira bizim için bu mevsimde önemli olan toprak altında nemin olması, kökün gelişmesi ve kökün derinlere doğru uzamasının sağlanabilmesidir. Toprak üstü aksamın çok da hızlı büyümesini bu mevsim için istemiyoruz. Çünkü çok hızlı büyürse olası gelecek soğuklardan zarar görür, dondan zarar görür. Şu an itibariyle kök gelişimi için toprakta yeterince nem var.” dedi.



“YETERİNCE YAĞIŞ ALAMAZSAK TEHLİKEDEN SÖZ EDEBİLİRİZ”

Önümüzdeki günlerde yeterli yağış alınmadığı takdirde kuraklık tehlikesinden söz edilebileceğini de söyleyen Prof. Dr. Yılmaz, “Uzun yıllar ortalamalarında İç Anadolu Bölgesi’nde Yozgat özelinde ocak ayında daha çok yağış ve kar alıyoruz. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde yeterince kar ya da yağış alamazsak o zaman bir tehlikeden söz edebiliriz. Şu an itibariyle toprakta yeterince nem var. Kök gelişimi için uygun ortam var. Toprak üstü aksamı yavaş gelişiyor bu oldukça normal. Sadece kar yağmaz ve ondan sonra çok sert soğukların olduğu, nem oranının çok düşük olduğu bir periyot gelirse o zaman soğuktan zarar görme ile karşılaşabiliriz. Çünkü köklerin çok derine gidememesi ya da toprak üstü aksamının yeterince nem bulunmamasından dolayı gelişmemesi bizi böyle bir zarara taşıyabilir. Ama dediğim gibi biz uzun yıllar ortalamasına baktığımızda ocak ayından ümitliyiz. İnşallah yeterince kar ve yağış alırız da böyle bir tehlikeden bahsetmeyiz.” şeklinde konuştu.

“KURAKLIK NEDENİYLE ENDİŞELİYİZ”

Kuraklık nedeniyle endişeli olduklarını söyleyen Mehmet Canbolat isimli çiftçi de, “Tarlamızı sürmeye başladık. Normalde kış şartlarında burada yarım metre kar olması gerekirken bahar havası sürüyoruz. Normalde kar yağsa iyiydi. İlerisi için endişeliyiz, kar yağmazsa mahsullerimizin verimi düşer.” ifadelerine yer verdi.

“ÜMİDİMİZİ KESMİYORUZ”

İlhami Karameşe isimli çiftçi ise bu yıl 500 dönüm arpa ve buğday ektiğini belirterek, “Ekinlerimiz toprak yüzüne çıkmaya başladı. İnşallah önümüzdeki günlerde yağmur ya da kar yağarsa daha iyi olur. Ümidimizi kesmiyoruz, şu anda ilerisi için endişeliyiz. Geçen sene yarım metreye kadar kar vardı. Yine de ümidimizi kesmiyoruz, kar ve yağmurumuz inşallah iyi olur.” diye konuştu. »İHA